Отправит ли НАТО свои войска в Украину: эксперт оценил несколько сценариев

Вряд ли Североатлантический Альянс примет решение о введении своих войск в Украину, чтобы помочь ей бороться против России. Однако решение может быть принято на уровне отдельных стран-членов НАТО.

Такое мнение высказал глава общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж, сообщает OBOZ.UA.

"Если есть ядро стран, которое может сформироваться в плане такой более активной поддержки Украины, это обычно Франция, Германия и Великобритания. Возможно, присоединятся и другие страны, то это вполне возможно. Тем более, мы же говорили раньше, что такие войска могли бы быть на западной границе Украины, на северной границе Украины с Беларусью. Там, где нет боевых действий, но это освободило бы наши. украинские силы, которые могли бы с большой потребностью примениться на Восточном фронте», – говорит Джердж.

По его словам, очень важны заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о том, что западным странам важно самим себе не ставить каких-то красных линий в поддержке Украины.

"Мне кажется, что говорить о демилитаризованной зоне еще слишком рано. А по усилению Украины, это реалии сегодняшнего дня. Очень хорошо, что президент Франции обозначил эту тему, и недавно министр иностранных дел Франции сказал, что очень важно, чтобы мы сами себе не ставили каких-то красных линий и барьеров в поддержке Украины в том числе и по отправке войск", – отметил Джердж.

Эксперт подчеркивает: важно то, что об этом заявляется. Что больше – такая опция возможна, независимо от того, она будет использована или не будет. Впрочем, западные партнеры Украины сами себе не должны запрещать что-либо делать в этом направлении.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, отправит ли НАТО свои войска в Украину. В частности, сам Рютте считает "немудрой" такую идею.

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