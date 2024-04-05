Отправка иностранных войск в Украину: в Литве назвали условие

Премьер Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявила, что западные страны могут отправить своих военных в Украину только при условии надлежащей противовоздушной обороны. В таком случае иностранные инструкторы смогут обучать украинских военных.

Об этом пишет LRT Televizija.

По словам Шимоните, литовские военные инструкторы уже участвуют в обучении бойцов ВСУ, но пока за пределами Украины.

"Могли ли они учиться в Украине? С должной противовоздушной обороной, безусловно, можно управлять этими рисками", — отметила премьер-министр.

Шимоните добавила, что Запад мог бы отправить в Украину специалистов по кибербезопасности, разминированию и защите границ.

Она объяснила, что в мире восприняли предложение Эммануэля Макрона о введении войск в Украину как участие в боевых действиях. Но это предложение может быть более широким, потому что есть разные формы помощи и вовлечения.

"Я думаю, что президент Макрон, и это ключевое, имел в виду, что мы не должны рисовать для себя красные линии, когда на другой стороне у нас есть человек, который не имеет никаких красных линий, однако имеет ядерную бомбу и размахивает ею каждый второй день", – заявила Шимоните.

Напомним, Франция создает коалицию стран, готовых отправить западные войска в Украину.

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