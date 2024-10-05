Отправляли за деньги за границу ухилянцев: в Харьковской области задержали 13 чиновников

Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы за их преступные действия.

В Харьковской области задержали 13 чиновников, которые за деньги помогали более 400 мужчинам избежать мобилизации, "списывая" их с военного учета.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова организовал схему уклонения от мобилизации, привлекая 12 сообщников, среди которых его подчиненные и руководители медучреждений Харькова и области. Один из участников, занимающий должность директора центра первичной медико-санитарной помощи, депутат городского совета на Харьковщине.

За деньги подозреваемые помогали уклоняющимся избежать призыва, оформляя фейковые справки об инвалидности. Клиенты даже не посещали медицинское учреждение, получая все необходимые документы по почте или через посредников, что позволяло им списаться с военного учета и уехать за границу. Стоимость этих "услуг" колебалась от 2 до 5 тысяч долларов.

Фигуранты изготовляли фиктивные документы, подтверждающие якобы наличие заболеваний, оснований для оформления инвалидности. Они фальсифицировали медицинскую документацию, включая историю "болезни" клиента и обеспечивали подготовку фиктивных решений медико-социальной экспертной комиссии о группе инвалидности. Для поиска клиентов они использовали свои связи.

В результате их действий более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации. Сотрудники СБУ задержали организатора и его сообщников во время комплексных мероприятий, проведено около 90 обысков по местам работы и проживания участников группы.

В ходе следственных действий изъято большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника с поличным, а также деньги: более 500 тысяч долларов США, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли, вероятно полученные преступным путём. Задержанные находятся под стражей, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее пограничники нашли в реке Днестр на границе с Молдовой тело мужчины, который, вероятно, пытался скрыться за границу.

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