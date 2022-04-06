Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Одежда покойных и техника: названы города, куда российские убийцы отправляют награбленное в Украине

Дата публикации
Просмотры
3833
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Одежда покойных и техника: названы города, куда российские убийцы отправляют награбленное в Украине

gettyimages.com

Больше всего посылок убийцы отправили в г. Рубцовск в Алтайском крае.

Российские оккупанты начали массово отправлять из Беларуси награбленное у мирных украинцев. Убийцы отправляют своим родственникам технику, инструменты и даже одежду убитых украинцев.

Об этом сообщает "Медиазона".

Оккупанты пользуются услугами экспресс-доставки компании СДЭК в белорусском городе Мозырь. Известно, что 128 посылок с награбленным имуществом замученных украинцев убийцы отправили в Рубцовск в Алтайском крае. Вещи украинцев военные отправляли в Биробиджан, Уссурийск, Калининград, Псков.

Родственники российских убийц будут беззастенчиво пользоваться техникой и одеждой замученных людей.

©

Напомним, СБУ перехватила разговор российского оккупанта со своей сестрой-школьницей. Она призывает брата- захватчика "быстро убить всех украинцев и вернуться домой".

Читайте также:

Места российских преступлений: как выглядит освобожденная от оккупантов Буча (на жестовом языке)

Места российских преступлений: как выглядит освобожденная от оккупантов Буча (на жестовом языке)
Следующая публикация