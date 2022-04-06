Одежда покойных и техника: названы города, куда российские убийцы отправляют награбленное в Украине

Больше всего посылок убийцы отправили в г. Рубцовск в Алтайском крае.
Российские оккупанты начали массово отправлять из Беларуси награбленное у мирных украинцев. Убийцы отправляют своим родственникам технику, инструменты и даже одежду убитых украинцев.
Об этом сообщает "Медиазона".
Оккупанты пользуются услугами экспресс-доставки компании СДЭК в белорусском городе Мозырь. Известно, что 128 посылок с награбленным имуществом замученных украинцев убийцы отправили в Рубцовск в Алтайском крае. Вещи украинцев военные отправляли в Биробиджан, Уссурийск, Калининград, Псков.
Родственники российских убийц будут беззастенчиво пользоваться техникой и одеждой замученных людей.
Напомним, СБУ перехватила разговор российского оккупанта со своей сестрой-школьницей. Она призывает брата- захватчика "быстро убить всех украинцев и вернуться домой".
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