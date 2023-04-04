Отправляют на фронт на костылях: матери и жены оккупантов жалуются, что тех не отпускают с войны

Юристы предупреждают, что россияне будут служить либо до своей смерти, либо до окончания войны.

Матери и жены российских оккупантов жалуются, что уже более полугода не могут вернуть их домой. Речь идет о бойцах, добровольно подписавших контракт на военную службу на 3-6 месяцев.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Можем объяснить".

Так, матери и жены оккупантов утверждают, что несмотря на окончание срока контракта, командование не отпустит их сыновей и мужей домой вплоть до окончания войны. Речь идет и о тех бойцах, которые нуждаются в срочном лечении.

Жена одного из захватчиков рассказала, что муж планировал подписать контракт с Минобороны РФ сроком три месяца. Однако мужчину под давлением начальства заставили подписать контракт на полгода. По словам женщины, в случае отказа мужу угрожали, что признают его дезертиром.

"Сейчас он в госпитале: у него межпозвоночные грыжи, ему нужна операция, в случае мобилизации не прошел бы комиссию по состоянию здоровья. Непосредственно в боях муж не участвовал, однако ездил на передовую за техникой. Домой их отправлять никто не собирается. Всем ставят категорию "А" и на костылях отправляют назад", – рассказала жена одного из российских оккупантов.

Похожими историями поделились и другие матери и жены российских военных, добровольно подписавшие контракт. Женщины рассказали, что в отличие от бойцов ЧВК "Вагнер", обычных солдат не пускают в обещанные президентом РФ Владимиром Путиным отпуска. Российские юристы объясняют это тем, что в их государстве после объявления мобилизации все контракты на военную службу независимо от того, на какой срок они были подписаны, становятся бессрочными.

"Люди будут служить либо до своей смерти, либо до окончания войны – глядя, что наступит раньше. Это такая каббала новая или крепостное право", – отметил российский юрист Алексей Табалов.

Он добавил, что контрактникам практически невозможно комиссироваться по состоянию здоровья, поскольку военные врачи следуют негласному указанию Генштаба РФ "не ставить категории Г и Д".

Напомним, по данным украинской разведки, после 24 февраля на территории государства была уничтожена лучшая часть российской армии. То же касается и техники и вооружения врага. У РФ до сих пор остается немалый мобилизационный потенциал и старое вооружение, но это не компенсирует потери.

Заметим, ранее один из российских военных рассказал о негласном указе от руководства отправлять в штурмовые отряды всех солдат, кто не согласен или отказывается служить. Оккупант назвал их "одноразовыми" солдатами.

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