"Отправляют нас на убой": мобилизованные пожаловались Путину на боевиков "ДНР" (видео)

Российские солдаты записали видеообращение с жалобами на действия боевиков так называемой "ДНР".

Мобилизированные солдаты из Иркутской области РФ полка 1439 записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину, где пожаловались на преступные действия со стороны военного командования и боевиков так называемой "ДНР".

Видео опубликовали в Telegram-канале "Люди Байкала".

Они просят "разобраться в беззаконных и уголовных приказах командования". Солдаты заявили, что они были незаконно переведены в первую славянскую бригаду "ДНР", где из них, без должной подготовки, сформировали штурмовые бригады и отправили "на убой".

"Командование напрямую говорит, что мы – расходный материал. Командиры из ДНР стреляют из пулеметов по нашим мобилизованным, поскольку (солдаты — ред.) отказываются идти в штурмовые подразделения…. Командованию безразличны наши жизни... Командование уже шестой раз заполняет свой штат новыми мобилизованными. Просим помощи. Обращаться больше некуда", — рассказал оккупант.

Как говорится в сообщении, это уже не первое подобное обращение со стороны полка 1439. Ранее солдаты уже пытались достучаться до военного командования РФ, констатируя, что их батальон практически уничтожен.

Напомним, мобилизованные из Омской области РФ пожаловались на расформирование своего артиллерийского полка и подчинение личного состава террористам так называемой "ДНР".

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