"Отправляют специалистов, а оставляют родственников": военные блоггеры об "опехочивании" Воздушных сил и артиллерии

Стерненко предупреждает, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО, обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.

В Воздушных Силах действительно складывается критическая ситуация с переводами в пехоту.

Об этом пишут блоггер и волонтер Сергей Стерненко, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" и блоггер и лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" (канал "Офицер").

Стерненко подчеркнул, что в результате перевода военных из ВС в пехоту Украина может потерять авиационную компоненту как таковую.

То же касается и узкопрофильных специалистов ПВО, например, операторов РЛС, обучение которых занимает очень продолжительное время.

По информации Стерненко, в ВС десятки боевых самолетов придется выводить за штат как небоеготовые, потому что просто некому будет обслуживать. Также он предупреждает, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО, обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.

Стерненко соглашается, что решение высшего военного командования обусловлено значительным дефицитом пехотинцев на фронте. Однако он заявляет, что почти половина наших потерь – следствие кризиса армейского управления.

"Когда никто из командиров не несет ответственности за чрезмерные потери, когда бригады разрывают, когда в бой бросают малоподготовленных солдат из новых бригад. А старые бригады не могут получить пополнение и влить новобранцев в среду, где военные уже имеют боевой опыт. И так по кругу. Одна проблема порождает другую, для ее решения создают новые и только усложняющие проблемы. общую ситуацию", – пишет Сергей Стерненко.

Также Стерненко перепостил сообщения блоггера и военнослужащего под ником "Неисправимый реалист", который служит в подразделении ПВО.

По его мнению, хуже всего в переводе даже не сам факт, а то, что переводят просто количеством.

"То есть никто не смотрел на должность, на опыт или умение человека. Просто пришло необходимое число. Я знаю ребят, которые не одну ракету сбили, но они тоже в списке", – пишет "Неисправимый реалист".

Отправляют в пехоту специалистов, а оставляют родственников и любимцев

"Алекс" (канал "Офицер") замечает, что кроме командования есть много вопросов и к командирам частей, на которые приходят заявки на перевод в Сухопутные войска. "Офицер" утверждает, что именно командиры частей формируют списки людей, и в свою очередь "готовы пожертвовать ценными кадрами, чтобы не отправляли родственников или любимцев".

В артиллерии то же самое

Кроме того, Станислав "Осман" Бунятов обратил внимание на "опехочивание" артиллеристов.

"Купа артиллеристов погибло в штурмах, а когда приходят новые установки, в срочном порядке отправляют бусифицированные на учения, из которых они благополучно бегут", — утверждает "Осман".

Ранее один из бойцов обратился к украинцам от имени всего авиационно-технического персонала Воздушных сил ВСУ, военных массово переводящих в пехоту.

По словам нардепки Безуглой, в Украине сокращают мобильные огневые группы и отправляются в пехоту.

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