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"Отправят в самые депрессивные уголки РФ": россияне объявили об "эвакуации" местных из оккупированной Новой Каховки

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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"Отправят в самые депрессивные уголки РФ": россияне объявили об "эвакуации" местных из оккупированной Новой Каховки

Въездной знак Новой Каховки. ФОТО: Херсон online

Сергей Хлань подчеркнул, что неизвестно, куда и на каких условиях повезут украинцев.

Российские оккупанты объявили "эвакуацию" местных жителей во временно захваченной Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в четверг, 7 декабря, в Facebook.

По словам депутата облсовета, те, кто хочет, чтобы их вывезли на якобы "безопасную территорию", должны зарегистрироваться и 13 декабря "собраться у больницы".

Хлань подчеркнул, что неизвестно, куда и на каких условиях повезут людей.

"Напомню, что после прошлых эвакуаций люди оказывались в самых депрессивных районах России в шоке", — пишет он.

Напомним, в полдень 7 декабря российская оккупационная армия атаковала Тягинку на Херсонщине. В результате атаки пострадали четыре человека. Состояние одного пострадавшего тяжелое.

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Дата публикации
Просмотры
740
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