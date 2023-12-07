"Отправят в самые депрессивные уголки РФ": россияне объявили об "эвакуации" местных из оккупированной Новой Каховки

Сергей Хлань подчеркнул, что неизвестно, куда и на каких условиях повезут украинцев.
Российские оккупанты объявили "эвакуацию" местных жителей во временно захваченной Новой Каховке на Херсонщине.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в четверг, 7 декабря, в Facebook.
По словам депутата облсовета, те, кто хочет, чтобы их вывезли на якобы "безопасную территорию", должны зарегистрироваться и 13 декабря "собраться у больницы".
Хлань подчеркнул, что неизвестно, куда и на каких условиях повезут людей.
"Напомню, что после прошлых эвакуаций люди оказывались в самых депрессивных районах России в шоке", — пишет он.
Напомним, в полдень 7 декабря российская оккупационная армия атаковала Тягинку на Херсонщине. В результате атаки пострадали четыре человека. Состояние одного пострадавшего тяжелое.
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