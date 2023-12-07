"Отправят в самые депрессивные уголки РФ": россияне объявили об "эвакуации" местных из оккупированной Новой Каховки

Сергей Хлань подчеркнул, что неизвестно, куда и на каких условиях повезут украинцев.

Российские оккупанты объявили "эвакуацию" местных жителей во временно захваченной Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в четверг, 7 декабря, в Facebook.

По словам депутата облсовета, те, кто хочет, чтобы их вывезли на якобы "безопасную территорию", должны зарегистрироваться и 13 декабря "собраться у больницы".

Хлань подчеркнул, что неизвестно, куда и на каких условиях повезут людей.

"Напомню, что после прошлых эвакуаций люди оказывались в самых депрессивных районах России в шоке", — пишет он.

Напомним, в полдень 7 декабря российская оккупационная армия атаковала Тягинку на Херсонщине. В результате атаки пострадали четыре человека. Состояние одного пострадавшего тяжелое.

Читайте ведущие новости дня: