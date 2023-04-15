Отработали перехват самолета и искали подводные цели: у Шойгу показали проверку Тихоокеанского флота

Минобороны России опубликовало кадры внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота.

Об этом говорится в Телеграм российского ведомства.

В ходе проверки боевые корабли РФ покинули пункты постоянного базирования и вышли к морю для выполнения задач в составе ударных, минно-тральных групп и т.п.

Кроме того, два российских МиГ-31БМ "отработали перехват самолета-нарушителя условного противника". Отдельно российские Ил-38 "осуществили поиск подводных целей" с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

Российские войска установили минные заграждения разных типов из воздуха. Для поиска подлодки условного противника россияне задействовали два Ил-38 и два Ил-38Н.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.

Во время проверки Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе и начато приведение в высшую степень боеготовности.

Отмечается, что основная цель проверки – "наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника". Планируется, что флот выпустит ракеты для поражения ударных корабельных групп и наземных объектов условного противника. Кроме того, будет задействована дальняя авиация.

Аналитики Института войны считают, что Российская Федерация приступила к обучению Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь. Кремль пытается приобрести привлекательность для Пекина накануне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу.

Читайте также: