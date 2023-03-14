Отработали штурмовые действия: на севере Украины провели масштабные учения (видео)

На севере Украины военные провели масштабные учения, в рамках которых отработали штурмовые действия в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ и опубликовано видео.

Как сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, эти занятия предусматривают отработку у военнослужащих психологической устойчивости к различным эффектам боя, в частности, взрывам, вспышкам, любым шумам, крикам и тому подобное.

"Полоса препятствий, которую преодолевают военнослужащие, максимально насыщена различными элементами, требующими от воинов физической выносливости, тактической и психологической подготовки. Сложно в учебе – легче будет в бою. Конечно, мы не воспроизведем все происходящее на поле боя, но максимально приблизим и подготовим наших военнослужащих. Для того чтобы быть психологически готовыми к ведению современного боя, нужно качественно готовиться. Бойцы должны соответственно реагировать на взрывы и стрельбу, в то время как командир – быстро принимать решения и вести за собой людей", - прокомментировал Наев.

Он также отметил, что также в Северной операционной зоне продолжают минирование государственной границы и создание новых оборонных рубежей.

"Пока обстановка позволяет, в Северной операционной зоне продолжаются мероприятия по подготовке войск. Также готовятся командиры, штабы. Кроме этого, мы продолжаем минировать государственную границу Украины, создавать новые оборонные рубежи и позиции. Все это необходимо для того, чтобы укрепить нашу оборону", – заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Угроза из Беларуси

По данным пограничников, сейчас на территории Белоруссии проходит ротация подразделений РФ. Тех окупантов, которые уже прошли подготовку в Беларуси, выводят на территорию России, чтобы перебросить на восток Украины. На территорию Беларуси будут заведены новые подразделения для учений.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предполагает, что некоторые российские силы, которые присутствуют на территории Беларуси, возможно совместно с белорусскими или самостоятельно, могут совершать определенные диверсионные акты, пытаться прорываться или попытаться вести какие-то наступательные действия, чтобы отвлечь украинские силы.

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