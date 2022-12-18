"Отработают нападение белорусов" — в ВСУ предупредили об опасности встречи Путина с Лукашенко (видео)

Лукашенко после встречи с Путиным может решиться на наземную операцию против Украины.

Диктатор РФ Владимир Путин во время запланированного визита в захвативший власть в РБ Лукашенко будет давить на него, чтобы Беларусь присоединилась к вооруженной агрессии против Украины.

Об этом заявил Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев напомнил, что недавно Путин провел служебное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. Как сказал Путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

А после этого диктатор РФ анонсировал встречу с Лукашенко.

"На наш взгляд, во время этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — сообщил Наев.

Однако, по данным белорусского подполья, Россия пытается получить контроль над белорусским оборонно-промышленным комплексом для дальнейшей агрессии против Украины. Так что, там считают, что "возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске 19 декабря"

Угроза от Лукашенко

13 декабря по поручению Лукашенко приступили к проверке боевой готовности армии Беларуси.

Правда, через несколько дней военных РБ, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили обратно в места постоянной дислокации.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.

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В свою очередь Украина готовится к тому, что войска России снова могут попытаться вторгнуться через Беларусь на северную границу Украины для наступления на Киев, говорит командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также предупредил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев.

А вот американские аналитики Института изучения войны считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину. Там уверены, что все последние маневры в Беларуси являются частью российских информационных операций.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов тоже говорит, что сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

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