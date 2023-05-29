Отражены 19 российских атак: новости по основным направлениям фронта

Генштаб сообщил о ситуации на фронте.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА "Shahed". 58 из них уничтожены нашими защитниками.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Кондратовка, Басовка, Могрца, Мирополья, Славгород Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской.

На Купянском направлении противник в течение прошлых суток совершал безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области.

Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Берислава Херсонской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника.