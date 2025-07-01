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Отрезал по два пальца: российский солдат рассказал, как калечил пленных снайперов
Российские корреспонденты даже сняли сюжет о своем военном, где он в деталях рассказал, как и зачем калечил украинских снайперов.
Российский солдат калечил пленных снайперов — отрезал им указательные пальцы на обеих руках, о чем рассказал в эфире одного из телеканалов РФ.
Отрывок видео с рассказом оккупанта обнародовал украинский журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Юрий Бутусов.
«Российский военный прямо говорит о том, что калечил пленных украинских снайперов, отрезая им указательные пальцы. Признание прозвучало прямо в эфире еженедельной новостной программы на российском федеральном телевидении», — рассказал Бутусов.
Действительно, в сюжете известного пропагандистского канала РФ говорится о работе российских солдат на фронте, а также свидетельства одного из них, которые следует, по словам Бутусова, обязательно хранить для истории.
«Снайперов по-прежнему пытаются в плен не брать», — раздается закадровый голос автора сюжета.
Впоследствии добавляется комментарий оккупанта.
«Если и брали в плен, то отрезали им два пальца — на правой и на левой руках, чтобы они больше не могли стрелять», — говорит солдат РФ.
Напомним, россияне в очередной раз казнили украинского военнопленного , привязав к мотоциклу. Видео вероятной казни украинского воина вызывает ужас и негодование жестокостью российских захватчиков.