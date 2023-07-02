Отрицал "существование Украины": в Харькове таксист извинился перед украинцами (видео)

В Харькове таксист, заявлявший, что "Украины не существует", извинился перед украинцами. Он заявил, что скандал произошел из-за того, что он является фанатом российской рок-группы "Би-2".

Соответствующее видео с извинениями начало появляться в соцсетях.

По словам мужчины, пассажирка такси не восприняла его слова о том, что коллектив группы "Би-2" выступает с осуждением войны, развязанной РФ против Украины. Однако его эмоции вроде бы не отражают собственных убеждений.

"Я поддерживаю Украину, я патриотически настроен. Я резко осуждаю Россию и агрессию против нас, которую она развязала", – утверждает мужчина.

Он также обратился к харьковчанам, которые каждый день подвергаются угрозам ракетной и дроновой атаки. Таксист считает, что его можно понять и не следует строго судить.

Таксист, отрицавший существование Украины, извинился за свои слова

Напомним, что на Киевщине в одном из заведений общепита между посетительницей и работниками произошел скандал из-за исполнения песен путиниста Лепса.

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