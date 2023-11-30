"Отрубают пальцы, а то и хуже": российский военнопленный рассказал об издевательствах своих командиров (видео)

Завербованный в колонии российский контрактник совсем скоро понял, что в российской армии не лучше, чем "на зоне".

Российский военнопленный Владислав Зайцев, завербованный в армию государства-агрессора в исправительной колонии, где он отбывал наказание за наркотики, рассказал о жестоких издевательствах своих командиров над солдатами.

Видео с признаниями оккупанта, добровольно сдавшегося в плен, опубликовано на YouTube-канале Freedom.

21-летний контрактник российской армии из города Ставрополя признался, что ушел в армию, чтобы не оставаться в заключении и начать жизнь с "чистого листа", но по окончании контракта. Хотя совсем скоро он понял, что в российской армии не лучше, чем "на зоне".

Еще в "учебке" он видел, как сбежавшего солдата буквально расчленили. А в зоне боевых действий за каждый "залет" командиры жестоко издевались над его сослуживцами.

"Там нельзя ни интернет, ни звонить — отрубают пальцы, а то и похуже..." — вспоминал он.

По его словам, главным доводом его командиров была грубая сила. Они показательно калечивали своих подчиненных, чтобы другим "была наука".

Когда Владислав понял, что может попасть под раздачу своих командиров, решил сдаться в плен силам обороны Украины и добровольно вышел на позиции украинских солдат. Теперь возвращаться в Россию он не хочет.

“В последние дни слухи ходили о переговорах, что война прекратиться – я на это очень надеялся... Когда я в плен сдался, я вообще удивился: меня напоили, накормили. Да, пусть я был связан [с оккупационной армией], но меня пальцем не трогали", — рассказал он.