«Отряды Буданова» ликвидировали военного инженера РФ, производившего убийственное оружие

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Речь идет об Андрее Тисареве – начальнике конструкторского отдела теплофизики и газодинамики авиадвигателей ОКБ ПАО «ОДК Кузнецов». По данным Иванова, его ликвидировали вечером 15 июля по улице Лукачева в Самаре.

Тисарев имел научную степень кандидата технических наук и был автором патентов в области авиационного двигателестроения. По словам Иванова, разработки инженера использовались в российской стратегической авиации.

"Он способствовал нанесению российских ракетных ударов по гражданскому населению Украины с помощью российских стратегических ракетоносителей и бомбардировщиков", - написал Иванов.

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Предприятие «ОДК Кузнецов», на котором работал инженер, создает и обслуживает силовые установки для самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. Завод также работает с двигателями для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

Иванов сообщил, что к операции было привлечено добровольческое подразделение «Отряды Буданова», о котором ранее не сообщали публично.

Представитель «Отрядов Буданова» заверил, что каждый причастный к преступлениям против Украины будет установлен и наказан.

«Все российские преступления задокументированы и персонализированы, возмездие за них будет неизбежным, в каком бы тылу не скрывались их виновники», - отмечают участники движения.

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Ранее Кирилл Буданов заявил , что каждый, кто причастен к российскому террору и военным преступлениям против Украины, в конце концов получит справедливый и неотвратимый приговор.

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