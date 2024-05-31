Отсчет идет на часы: когда состоятся первые удары Украины американским оружием по России

В Белом доме считают, что в случае новых атак России со своей территории президентские ограничения могут быть дополнительно ослаблены.

Президент США Джо Байден, под политическим давлением разрешил Украине наносить ограниченные удары по территории РФ с использованием оружия американского производства. В Вашингтоне полагают, что первых ударов по российским целям осталось ждать недолго.

Об этом пишет The New York Times.

"Это вполне может стать новой главой в войне для Украины", – цитирует издание американских официальных лиц.

Авторы статьи отмечают, что решение Байдена – это первый случай, когда американский президент разрешил ограниченные удары по военным целям внутри границ противника, имеющего ядерное оружие. Однако в Белом доме подчеркнули, что разрешение ограничено только "актами самообороны" для защиты Харькова и приграничных территорий от обстрелов, которые Россия совершает со своей территории.

"Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для противодействия огневым действиям в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые нападают на них или готовятся атаковать их", — говорится в официальном заявлении Белого дома.

В заявлении также отмечается, что политика администрации Байдена по поводу запрета использования систем ATACMS или ударов дальнего действия внутри России не изменилась.

Издание отмечает, что, несмотря на "узкое" разрешение Белого дома, которое позволит Украине наносить упреждающие удары, если будут доказательства подготовки к нападению или в ответ на российский обстрел под Харьковом, последствия этого решения "явно шире". До сих пор Байден категорически отказывался разрешить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ под предлогом усилий по "избежанию Третьей мировой войны".

Но сменив свою позицию, президент США "явно пересек красную линию, которую он сам и провел", отмечают авторы статьи. Кроме того, представители его администрации признали, что в случае новых атак России со своей территории президентские ограничения могут быть дополнительно ослаблены.

"Это новая реальность и, возможно, новая эра в украинском конфликте", — сказал журналистам американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, учитывая деликатность вопроса.

Официальные лица США теперь заявляют, что первые контратаки ВСУ по территории России с применением американского оружия начнутся в течение нескольких дней.

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