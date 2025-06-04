Оценка Вашингтона: реальные потери российских самолетов в результате атаки Украины могут быть другими

Уничтоженные российские самолеты / Архивное фото

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По словам американских чиновников, СБУ, вероятно, поразила меньшее количество российских военных самолетов, чем об этом публично сообщили украинские власти. Эти разногласия в оценках могут быть связаны со сложностью подтверждения потерь противника во время активных боевых действий.

Об этом пишет Reuters.

Официальные лица США, говорившие на условиях анонимности, заявили, что, по их данным, потери российских воздушных сил значительны, но не так велики, как те цифры, которые озвучивались украинской стороной. По оценкам двух американских чиновников, в результате украинских ударов было уничтожено в общей сложности около 10 и поражено до 20 боевых самолетов.

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Эта оценка намного ниже той, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его информации, половина из 41 пораженного российского самолета была слишком повреждена, чтобы подлежать ремонту.

Американские чиновники в свою очередь отметили необходимость осторожности в восприятии заявлений обеих сторон конфликта, так как подтверждение таких потерь, особенно в условиях интенсивных боевых действий и ограниченного доступа к территории противника, является крайне сложной задачей.

Факторы, влияющие на точность данных

Эксперты отмечают, что на точность данных о потерях авиации могут влиять разные факторы. Украина может завышать количество сбитых самолетов с целью повышения боевого духа войск и населения, а также для получения дополнительной международной поддержки. Не считая того, Россия обычно склонна скрывать свои военные утраты.

Кроме того, даже при наличии доказательств поражения самолета бывает сложно подтвердить его окончательное уничтожение, ведь поврежденные самолеты могут эвакуироваться для дальнейшего ремонта. Также существует возможность ложной идентификации целей.

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Позиция Украины по заявлениям США

В настоящее время украинские власти официально не комментировали заявления американских чиновников о возможной завышенной оценке потерь российской авиации. Однако ранее представители ВСУ неоднократно подчеркивали тщательность проверки данных о сбитых враждебных целях, ссылаясь на фото- и видеодоказательства, а также сообщения пилотов и наземных наблюдателей.

Важно отметить, что независимая верификация потерь обеих сторон конфликта практически невозможна из-за активных боевых действий и ограниченного доступа к информации.

Напомним, появились эксклюзивные кадры начала одной из самых успешных спецопераций СБУ «Паутина» против стратегической авиации России. Уникальное видео показывает начало спецоперации — как СБУ доставляла модули для запуска дронов, поразивших пять российских аэродромов.