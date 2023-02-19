"Отсидеться не получится": Подоляк призвал "нейтральные" страны передать Украине вооружение

Россия – чрезвычайный риск для Европы и сохранять нейтралитет странам не получится.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия намеренно нарушает международное право, а ее армия демонстративно убивает мирных людей.

Также читайте Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских военных: известна причина

По его словам, "нейтральным" странам отсидеться не получится, поэтому им следует передать Украине необходимое оружие и технику, в частности авиацию, дальнобойные ракеты и снаряды.

"Нейтралитет не вариант. Отсидеться не получится. Россия – чрезвычайный риск для Европы, умышленное разрушение международного права, контуров безопасности, демократии. А также массовые демонстративные убийства. Поэтому – снаряды, танки, авиация. Еще раз: снаряды, танки, авиация. И дальнобойные ракеты", — говорится в его сообщении в Твиттере.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Воллес назвал истинную причину задержек с танками для Украины.

По его словам, Великобритания готова передать Киеву современную авиацию. Однако ее обслуживание требует 150 техников на земле, поэтому страна не готова отправить своих людей в Украину во время войны с РФ. Современные истребители Typhoon Украина получит, скорее всего, после окончания войны.

Как заявил ранее федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен, его страна будет нейтральна только в сфере вооружения, но будет помогать украинцам невоенными методами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.