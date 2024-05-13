Отсрочка для студентов — могут мобилизовать во время академотпуска

Юрист объяснил, будет ли действовать отсрочка для студентов во время академотпуска в вузе.

В Украине 18 мая заработает новый закон о мобилизации. Законом не предусмотрено ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов. Критерием является лишь последовательность получения образования. Для получения отсрочки необходимо, чтобы уровень образования, получаемого студентом, был выше ранее полученного уровня образования (кроме аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта).

Сохранится ли отсрочка студента во время академотпуска

Как пояснил юрист Дмитрий Дончак, Министерство образования и науки Украины считает, что на человека, получившего академический отпуск, не распространяется действие соответствующей нормы статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку на время академического отпуска (перерыва в обучении) человек не учится.

То есть военнообязанного студента могут мобилизовать во время академотпуска.

"Мое личное мнение, что поскольку академический отпуск не является отчислением, то лицо продолжает оставаться студентом, и в отношении него действуют нормы статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а значит, такое лицо не подлежит мобилизации. Но это только мое мнение. Понятно, что в подобной ситуации работники ТЦК будут полагаться в первую очередь на мнение МОН", - прокомментировал юрист.

Напомним, ранее мы писали об изменениях с 18 мая – кому из мужчин и при каких условиях можно будет уехать за границу.

Читайте также ведущие новости дня: