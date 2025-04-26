Отсрочка окончательного исчезновения Украины: Портников назвал последствия удовлетворения требований РФ

Журналист Виталий Портников назвал последствия оккупации Россией четырех областей Украины / © ТСН.ua

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Если отдать России контроль над всей территорией четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, то она создаст плацдарм для дальнейшего наступления своей армии оккупантов.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

«Мы видели интервью пресс-секретаря президента России, который сказал несколько дней назад, что огонь прекратится только после того, как украинские войска покинут территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это и есть их четкая позиция. Славянск, Запорожье, Херсон, тогда мы начнем с ними говорить, потому что тогда будем держать их за горло". Вы же понимаете, в чем их идея?" – заметил журналист.

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Он объяснил, что эти требования Кремля вообще не предполагают мирных переговоров. Они преследуют цель поставить Украину в такое положение, в котором можно будет говорить только о капитуляции Киева.

«Отдать четыре области в административных границах, учитывая, что на границах этих областей нет значительных фортификационных сооружений, и это большая территория плацдарма для последующего наступления, с которой открывается совершенно новая стратегическая перспектива, — это просто отсрочить момент окончательного исчезновения Украинского государства с политической карты мира или, по крайней мере, выхода из Днепра. Вот Днепр может стать последней природной фортификацией, где российские войска еще могут быть остановлены. Но в такой ситуации, конечно, территория до Днепра может быть полностью оккупирована россиянами, если кто-то решит без боя отдавать территории Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. Просто нужно понимать эту опасность. И, конечно, передача всей Херсонской области оставляет оперативное пространство для оккупации Николаевской и Одесской областей», — отметил Портников.

Он также обратил внимание, что Путин хочет лишить Украину выхода к Черному морю, а также создать коридор в Приднестровье с последующим присоединением к своей зоне влияния всей Молдовы.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что, несмотря на сложную ситуацию с переговорами, Украина имеет шанс улучшить свои позиции, а Европа все активнее включается в процесс. Впрочем, мир будет, но не скоро.