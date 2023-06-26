Отсрочка от мобилизации 2023 года: в каких случаях она может быть аннулирована

При каких основаниях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована

В Украине идет полномасштабная война с РФ и всеобщая мобилизация, при этом определенные категории военнообязанных могут получить отсрочку от мобилизации. Нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы мобилизации, а также основания для отсрочки от призыва во время мобилизации является Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Согласно закону отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Отсрочка предоставляется по решению ТЦК и СП.

При исчезновении оснований для предоставления отсрочки она считается аннулированной.

В каких случаях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована

Если инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК.

Если непригодность военной службы в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК.

При достижении 18 лет одного из троих детей на содержании военнообязанного.

При исчезновении необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители).

Если исчезла необходимость заботы за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы.

Если уже нет нужды опеки за больными супругом или родителями супруга, назначенной ранее после заключения МСЭК.

Если больше не нужно заботиться о недееспособном лице.

Если потерян статус народного депутата.

В случае увольнения лица из службы в учреждении, которое находится в перечне части 14 статьи 23 Закона.

В случае окончания учебы в ВУЗе, в аспирантуре, докторантуре. Если военнообязанного уволили с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, где он работал как на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно -педагогических работников

Истек срок действия бронирования и он не восстановлен.

В случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмена.

В случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.

Если предприятие, учреждение, организацию, предоставившую бронирование, лишили статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органа.

В случае ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставляющие бронирование.

Если военнообязанный уволен из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.

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