Отсрочка от мобилизации: кого это касается и как ее получить – объяснение юриста

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Им предусмотрено, что некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от службы. Кабмин также определил перечень документов, которые нужно предоставить для отсрочки.

О том, как получить отсрочку в эфире " Суспільного", рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Юрист напомнила, что оформить отсрочку под призыв можно только через обращение в ТЦК и СП.

По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" получить отсрочку от мобилизации можно по следующим причинам:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением и/или обретением научной степени;

через бронь от работы.

Как отметила Дарья Тарасенко, по обновленному закону до рассмотрения заявления об отсрочке военнообязанных призвать не могут.

"Наконец-то Кабмин определил и четко прописал, что с момента, когда подано заявление для оформления отсрочки, и пока это заявление не рассмотрено, действует запрет на призыв такого военнообязанного, и даже на направление его на военно-врачебную комиссию".

Причины отказа в предоставлении отсрочки:

когда лицо не имеет права на отсрочку и обстоятельства, на которые оно ссылается, законодательством не предусмотрены;

когда лицо может иметь право на отсрочку, но пакетом документов это не подтверждено.

По словам адвоката, существуют риски, что будут безосновательны отказы в предоставлении отсрочки, ведь законодательством не предусмотрено, что если отказ оспаривается, то на этот период невозможно личность призвать на военную службу:

"То есть, даже если военнообязанный получил отказ в предоставлении отсрочки, и тут же обратился в суд — это все равно не останавливает его призыв на военную службу, если ТЦК и СП решит тут же его мобилизовать".

Напомним, Кабмин автоматически продлил еще на три месяца отсрочки от мобилизации. Речь идет о работниках, получивших "бронь" от Минэкономики.

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