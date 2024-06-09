Отсрочка от мобилизации: кого это касается и как ее получить – объяснение юриста

Как получить отсрочку от мобилизации.
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Им предусмотрено, что некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от службы. Кабмин также определил перечень документов, которые нужно предоставить для отсрочки.
О том, как получить отсрочку в эфире " Суспільного", рассказала адвокат Дарья Тарасенко.
Юрист напомнила, что оформить отсрочку под призыв можно только через обращение в ТЦК и СП.
По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" получить отсрочку от мобилизации можно по следующим причинам:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- в связи с профессиональной деятельностью;
- в связи с обучением и/или обретением научной степени;
- через бронь от работы.
Как отметила Дарья Тарасенко, по обновленному закону до рассмотрения заявления об отсрочке военнообязанных призвать не могут.
"Наконец-то Кабмин определил и четко прописал, что с момента, когда подано заявление для оформления отсрочки, и пока это заявление не рассмотрено, действует запрет на призыв такого военнообязанного, и даже на направление его на военно-врачебную комиссию".
Причины отказа в предоставлении отсрочки:
- когда лицо не имеет права на отсрочку и обстоятельства, на которые оно ссылается, законодательством не предусмотрены;
- когда лицо может иметь право на отсрочку, но пакетом документов это не подтверждено.
По словам адвоката, существуют риски, что будут безосновательны отказы в предоставлении отсрочки, ведь законодательством не предусмотрено, что если отказ оспаривается, то на этот период невозможно личность призвать на военную службу:
"То есть, даже если военнообязанный получил отказ в предоставлении отсрочки, и тут же обратился в суд — это все равно не останавливает его призыв на военную службу, если ТЦК и СП решит тут же его мобилизовать".
Напомним, Кабмин автоматически продлил еще на три месяца отсрочки от мобилизации. Речь идет о работниках, получивших "бронь" от Минэкономики.
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