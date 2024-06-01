Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам – кто может получить

Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Им предусмотрена отсрочка для военнообязанных по семейным обстоятельствам. В частности, для граждан, которые содержат трех или более детей до 18 лет, а также воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Отсрочку от призыва на службу можно оформить с помощью реестра "Оберег", использующего данные из других государственных реестров для подтверждения права на отсрочку.

По семейным обстоятельствам могут получить освобождение от мобилизации:

женщины и мужчины, содержащие троих и более детей до 18 лет;

одинокие матери или родители, воспитывающие ребенка до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители и приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, до 18 лет.

Отсрочку могут получить лица, воспитывающие детей с инвалидностью, в частности:

ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

ребенка с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки, редкие болезни, онкология, ДЦП, сахарный диабет I типа, хронические заболевания почек IV стадии и т.п.);

совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

ребенка, получившего тяжелую травму, и который требует трансплантации органа или паллиативной помощи, что подтверждается соответствующим документом.

Отсрочка от мобилизации по уходу за человеком с инвалидностью или пожилым человеком:

родственники, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком или родителями, нуждающимися в постоянном уходе;

лица, имеющие жену/супругу или родителей с инвалидностью I-II группы (при условии отсутствия других иждивенцев);

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

лица, осуществляющие постоянный уход за инвалидом I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе (при отсутствии других смотрителей).

Напомним, по новым правилам оповещения во время мобилизации повестку могут отправить по почте – в каких случаях.

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