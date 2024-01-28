Отсрочка от мобилизации: полный список тех, кто может получить ее в феврале 2024 года

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации, что изменилось в 2024 году

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в военное время

Категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Законопроект, согласно которому отсрочка от мобилизации 2024 года для большинства категорий военнообязанных могла стать практически невозможной, отозвали из Верховной Рады.

Обращаем внимание, что отсрочка от мобилизации – это не освобождение от службы, а откладывание воинского долга на какой-то срок. Поэтому украинцы, получившие отсрочку, остаются на учете в ТЦК.

Согласно законодательству Украины отсрочку от мобилизации могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет по следующим причинам:

по состоянию здоровья,

по семейным обстоятельствам,

в связи с профессиональной деятельностью,

в связи с обучением и, или приобретением научной степени,

в связи с бронированием.

Кто может получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья

Согласно законодательству, отсрочку по состоянию здоровья могут получить "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной) комиссии)".

Некоторые диагнозы предполагают не только отсрочку, но и не возможность мобилизации в принципе. На сегодняшний день — это, например, тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата, эндопротезирование после операции, психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения иное.

Отсрочка от мобилизации для родителей и опекунов детей

На отсрочку имеют право женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) до 18 лет. Так же получают отсрочку усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Кто может получить отсрочку от мобилизации из-за инвалидности ребенка

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный сахарный паралич, диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

Отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком или инвалидом

Такую отсрочку могут получить родственники:

Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

По словам адвоката, адвоката Наталии Сабатюк 28.06.2023 были внесены изменения в абз. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно этим изменениям, чтобы получить отсрочку от мобилизации лицам, имеющим жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, нужно доказать отсутствуют другие трудоспособные лица, которые, согласно закону, обязаны их содержать.

Так же точно отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом касается:

Попечителей лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным.

Лица, занятого постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы.

Лица, занятого постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Отсрочка от мобилизации в связи с профессиональной деятельностью

Это работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины и другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочка для забронированных работников

Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, военнообязанные также получают отсрочку от мобилизации.

Отсрочка в связи с обучением

Согласно статье 23 действующего закона о мобилизации, регулирующей вопрос предоставления отсрочки для соискателей высшего образования, отсрочку от мобилизации имеют "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые обучаются или дуальной формами получения образования".

Депутаты предлагают внести изменения в эту статью, добавив к ней следующее уточнение: "Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования и получающие уровень образования, превышающий ранее полученный за одной специальностью (профессией), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования".

Адвокат Артем Моргунов утверждает, что по состоянию на сегодняшний день получение образования по дневной форме обучения является основанием для отсрочки от мобилизации. Поэтому призвать таких студентов пока не могут. Действующим законодательством не разделяется, что получение только первого высшего образования является основанием для отсрочки от мобилизации. Однако законодатели и депутаты возмущаются повторным получением высшего образования, поэтому, возможно, в этом вопросе еще будут изменения 2024 года.

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