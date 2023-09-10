Отсрочка от мобилизации студентам и преподавателям: разъяснение, как будет работать инициатива нардепов

Как уже известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Изменения касаются обучающихся в вузах, преподавателей, работников образования и ученых. В тексте законопроекта предлагается предоставлять право на отсрочку "соискателям профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины" Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторантам, обучающимся по дневной или дуальной форме получения образования".

Отсрочка от мобилизации: кому будет предоставлена в случае принятия закона

Последовательность уровней образования, предоставляющих право на отсрочку

Согласно части 2 статьи 10 Закона Украины " Об образовании" существуют такие уровни образования, которые дают право иметь отсрочку от мобилизации:

Первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования.

Второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования.

Третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования.

Профессиональное высшее образование.

Начальный уровень (краткий цикл) высшего образования.

Первый (бакалаврский) уровень высшего образования.

Второй (магистерский) уровень высшего образования.

Третий (образовательно-научный/образовательно-творческий).

Право на отсрочку можно получить, получая один из указанных уровней образования. Кроме того, необходимо получать образование более высокого уровня, чем было до этого. Последовательность получения уровней образования в порядке от низшего к высшему также отмечена в статье 10 Закона Украины "Об образовании". Например, если мужчина уже имеет образование магистра и поступает в вуз, чтобы получить бакалаврский диплом, права на отсрочку у него не будет.

Учиться только до 30 лет

Чтобы учиться и получить отсрочку от мобилизации, нужно быть не старше 30 лет. Учебу нужно начать не позднее года достижения 30 лет. Если в январе исполнилось 30 лет, а мужчина поступил в вуз в сентябре, он имеет право на отсрочку.

Будут ли мобилизовать ассистентов-стажеров, аспирантов, научных и научно-педагогических работников

Как отмечает адвокат Юрий Бабенко ассистентов и аспирантов убрали из текста абзацев 3 части 2 статьи 23 Закона. Но паниковать не нужно.

По словам юриста, аспирант и ассистент-стажер являются соискателями высшего образования в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании". Следовательно, эти лица будут иметь право на отсрочку, при условии соблюдения вышеуказанных критериев уровня образования и возраста.

К категориям научных и научно-педагогических работников , имеющим право на отсрочку, предлагают добавить научных и научно-педагогических работников учреждений профессионального высшего образования, чтобы сохранить работников учреждений профессионального высшего образования мужского пола в возрасте до 60 лет.

Указанные изменения вступают в силу только в случае их принятия Верховной Радой в этой редакции и подписания закона президентом. Конечный текст законопроекта может быть изменен.

Читайте также: