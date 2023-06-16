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Отсрочка от мобилизации в Украине: адвокат указал на важный нюанс

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Отсрочка от мобилизации в Украине: адвокат указал на важный нюанс

Отсрочка от мобилизации в Украине: адвокат указал на важный нюанс

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.

Чтобы оформить отсрочку, лицам с инвалидностью необходимо пройти военно-врачебную комиссию, в противном случае ТЦК не будет видеть оснований для отстранения от войны.

Об этом рассказал адвокат Богдан Середа в комментарии B2Bconsult.

По его словам, человек с ІІІ группой инвалидности не подлежит мобилизации по ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такую категорию украинцев могут мобилизовать только с их согласия.

Несмотря на это, юрист отмечает, что об основании для отсрочки от мобилизации военнообязанный должен сообщить военкомату, поскольку ТЦК не оформляет отсрочку без прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, что ВЛК нужно проходить раз в 5 лет, но, как показывает практика, ТЦК не оформляет отсрочку без прохождения военно-врачебной комиссии.

"Формально, ТЦК не захочет оформлять вам отсрочку без прохождения ВЛК, это такая их позиция. То есть, пока не пройдете ВЛК, отсрочку не оформят", — добавил адвокат.

Между тем , начальник Ивано-Франковского ТЦК и СП подписал приказ, в котором говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов.

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Дата публикации
Просмотры
2324
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