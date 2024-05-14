Отсрочка по мобилизации по уходу: как оформить и кто может это сделать

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации по уходу за больным

В Украине с 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отсрочка для людей, ухаживающих за лицом, имеющим инвалидность.

Если военнообязанный осуществляет постоянный уход за человеком с инвалидностью, а также имеет все подтверждающие документы об этом, он может получить отсрочку от мобилизации.

Однако такая отсрочка не предоставляется автоматически. Чтобы ее получить, военнообязанный, осуществляющий постоянный уход за таким лицом, должен обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении ему отсрочки. К заявлению следует добавить подтверждающие документы.

За кем можно осуществлять уход

Уход можно осуществлять за членами своей семьи, совместно проживающими, связанными общим бытом, имеющими взаимные права и обязанности.

Может ли военнообязанный пересечь границу, если осуществляет уход за человеком

Граждане могут пересекать государственную границу в сопровождении тех лиц, над которыми они осуществляют уход или установленную опеку.

Законные основания для официального оформления ухода за человеком

Это можно сделать, если человек, над которым осуществляется уход, относится к одной из нижеследующих групп:

люди с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

пожилые люди с когнитивными нарушениями;

люди с неизлечимыми заболеваниями, нарушающие функции организма так, что становится невозможно самостоятельно обслуживать себя;

тяжелобольные дети, которым еще не установлена инвалидность.

Отсрочка от мобилизации для граждан, имеющих детей:

женщины и мужчины, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто по решению суда является должником по алиментам, совокупный размер которого превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим или отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие и содержащие ребенка по решению суда;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, особенно если они воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок, до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и мужчины, проходящего военную службу.

Отсрочка по уходу за родителями

Чтобы получить отсрочку по уходу за родителями, военнообязанный должен оформить справку о единственном ребенке.

Как пояснили юристы, необходимо обратиться к любому нотариусу на территории Украины и оформить нотариальное заявление о единственном ребенке.

Именно такой нотариальный документ обычно называют справкой о наличии единственного ребенка в семье.

Напомним, ранее мы рассказывали о штрафах за нарушение правил военного учета – какие суммы и когда их повысят.

Читайте также: