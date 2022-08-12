"Отсталые российские порядки": в оккупированном Геническе толпа до смерти затоптала человека в очереди за пенсией

В оккупированном Геническе Херсонской области 12 августа толпа, собравшаяся за пенсиями от захватчиков, затоптала человека до смерти.

Это был уже второй раз, когда оккупанты выдавали пенсию жителям Геническа.

Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил в Сети и рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Херсонщина. Сегодня в Геническе толпа, которая собралась за пенсией, затоптала человека. До смерти. Об этом сообщил назначенный россиянами коллаборант Сергей Мухин. Со всего района съехались люди, чтобы получить деньги и из-за хаоса произошла вот такая трагедия", — говорится в опубликованной информации.

"Российские порядки, как и сама Россия – отсталая страна и это лишь маленькая иллюстрация. Можно было придраться ко многим недостаткам в украинских реалиях, но чтобы человека затоптали в очереди за пенсией?" – заметил депутат.

В комментарии ТСН.ua Хлань сообщил, что это уже был второй раз, когда российские оккупанты выдавали пенсию жителям Геническа.

"В прошлый раз разносили по домам, теперь что-то изменилось. Известно, что собралось очень много людей, из-за чего и произошло это", – рассказал херсонский депутат, комментируя гибель пенсионера.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что нужно помнить во время эвакуации с оккупированных территорий Украины и как безопасно это сделать.

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