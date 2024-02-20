"Отставить панику": ВСУ отразили все вражеские атаки на Запорожском направлении (видео)

Украинские войска отразили все ночные атаки оккупантов на Запорожском направлении. ВСУ держат оборону и ситуация контролируема.

Об этом в оперативном командовании "Запад" сообщили 20 февраля и опубликовали видео из Запорожского направления.

В заявлении ОК "Запад" говорится, что вчерашняя ночь была сложной, но все вражеские атаки на Запорожском направлении были отбиты.

Украинские защитники уничтожили оккупантов и ситуация контролируемая.

"Наши воины героически держат оборону и уничтожают противника. Отставить панику. Доверяйте ВСУ, не доверяйте идиотам из ютуба", — подчеркнули в ОК "Запад".

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ВСУ отразили все атаки врага на Запорожском направлении и показали видео

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что российские войска продолжили 19 февраля усиленные наступательные действия в западной части Запорожской области. Оккупанты продвинулись вблизи Роботино.

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