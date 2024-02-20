"Отставить панику": ВСУ отразили все вражеские атаки на Запорожском направлении (видео)

Украинские защитники уничтожают оккупантов, ситуация контролируемая.
Украинские войска отразили все ночные атаки оккупантов на Запорожском направлении. ВСУ держат оборону и ситуация контролируема.
Об этом в оперативном командовании "Запад" сообщили 20 февраля и опубликовали видео из Запорожского направления.
В заявлении ОК "Запад" говорится, что вчерашняя ночь была сложной, но все вражеские атаки на Запорожском направлении были отбиты.
Украинские защитники уничтожили оккупантов и ситуация контролируемая.
"Наши воины героически держат оборону и уничтожают противника. Отставить панику. Доверяйте ВСУ, не доверяйте идиотам из ютуба", — подчеркнули в ОК "Запад".
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Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что российские войска продолжили 19 февраля усиленные наступательные действия в западной части Запорожской области. Оккупанты продвинулись вблизи Роботино.
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