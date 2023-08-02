Вместо Аристова ЦИК признала новую народную депутатку Украины

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Юрия Аристова. Случилось это после его личного заявления о сложении депутатских полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается, Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

В то же время ЦИК признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом Украины.

"ЦИК рассмотрел указанное Постановление и признал Наталью Локтионову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", — рассказали в ЦИК.

Напомним, что в Офисе президента подчеркнули, что государство должно жестоко наказывать нардепов, позволяющих себе во время войны уезжать за границу.

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