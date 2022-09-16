Отступили не просто так: стало известно, какую угрозу оккупанты оставили под мостом в Балаклее

Мост при въезде в Балаклею был заминирован 400 килограммами тротила.

Стали известны подробности заминирования моста при въезде в Балаклею. Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что взрывотехники обнаружили там 400 кг тротила.

Как рассказали ТСН.ua в Нацполиции, взрывчатка была прикреплена к опорам этого моста. Угроза была обезврежена взрывотехникой Нацполиции.

В свою очередь военный эксперт Петр Черник сообщил нам о разрушительной силе такого количества взрывчатки.

“Обычный патрон к автомату Калашникова – это полтора грамма взрывчатки, осколочная граната – это 60 граммов, противопехотная мина – в пределах 400 граммов, противотанковая мина, которая разрывает гусеницу и катки – от 5 до 7 кг. Артиллерийский тяжелый снаряд может содержать в пределах 10 кг взрывчатки, ракета "Точка У" — это 460 кг взрывчатки, "Кинжал", которым ударили по гидросооружениям — в пределах 500 кг взрывчатки. То есть 400 кг – это очень много”, — сообщил Петр Черник.

Напомним, что под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

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