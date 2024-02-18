Отступление из Авдеевки: бойцы 3-й ОШБр выполнили один из самых сложных маневров в войне

Украинские штурмовики провели ряд операций по нанесению максимального поражения врагу, уничтожению его личного состава и техники и успешно отступили на определенные позиции.

Бойцам третьей штурмовой бригады, переведенных на усиление защиты Авдеевки, пришлось выполнить один из самых сложных маневров в войне — во время ведения боя отступить на определенные рубежи за городом.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в эфире "1+1".

По его словам, с первых дней в Авдеевке было понятно, что сдержать наступление россиян, выставивших множество своих подразделений, не удастся.

“Это были бригады сразу двух российских армий. Соотношение сил было несоразмерно не только для стабилизации, но и для сдерживания. Сил противника было достаточно не только для захвата Авдеевки, но еще нескольких населенных пунктов”, — отметил он.

Находясь в Авдеевке, сообщил Жорин, бойцы 3-й ОШБр провели ряд операций по нанесению максимального поражения врагу, уничтожению его личного состава и техники. При этом главную роль играл личный героизм бойцов, уничтожавших в ближнем контакте личный состав и технику врага, окружая и отрезая его во время кровавых уличных боев.

“Больше всего пострадали от нас 74-я, 55-я и 114-я бригады. Это те российские бригады, которые мы смогли разорвать в уличных боях", – отметил Жорин.

По приблизительным подсчетам, в результате удачных действий украинских штурмовиков оккупанты потеряли до 1,5 тысячи убитыми, до 3,5 тысячи ранеными и не менее 20 единиц бронированной техники.

“Но было очевидно, что удержать город не удастся, и началась перегруппировка сил из города Авдеевка на определенные рубежи. Выход из боя – один из самых сложных маневров, когда ты находишься в бою, но должен оттянуть свое подразделение на выгодное тактическое положение. Нельзя допустить паники и хаоса, нужно спланировано, поэтапно все это провести и вести сражение с противником, чтобы он не устроил за тобой погоню”, — рассказывал Максим Жорин.

Этот сложнейший маневр бойцам 3-й ОШБр удалось осуществить, при этом они оказывали помощь некоторым другим подразделениям Сил обороны.

"На данный момент мы продолжаем выполнять задачи вблизи населенного пункта Авдеевка. Находимся на тех рубежах, которые нам определены командованием. Наступательные действия врага продолжаются, враг заменил бригады, которые мы разбили и разорвали, на укомплектованные, которые были позади. Здесь еще важно понимать, что когда мы говорим российские бригады, то речь идет о полноценных, укомплектованных по штату подразделениях с полным составом техники и личным составом. У нас такой комплектации нет”, — отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Напомним, руководитель отдела по связям с общественностью ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой ранее сообщил, что вывод войск из Авдеевки был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства.

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