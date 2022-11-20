Отступление из Херсона отличалось от предыдущих побегов оккупантов: в британской разведке объяснили почему

Ситуация на фронте для россиян остается нестабильной.

Недавнее отступление российских оккупантов из западной части Херсона произошло довольно мягко по сравнению с предыдущими отступлениями оккупантов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении британской разведки, опубликованном сегодня, 20 ноября.

"Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина", — говорится в сообщении.

При отступлении потери транспортных средств, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, при этом значительная часть этой техники была успешно уничтожена самими же российскими войсками, чтобы не отдавать ее украинцам.

Британские военные отмечают, что после отвода своих сил с западного берега реки Днепр Россия продолжает отдавать приоритет переоборудованию, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков.

По данным разведки, российские подразделения соорудили новые траншеи у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями.

Освобождение Херсона

ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Наши бойцы вошли в город с утра. Местное население радостно встречало украинских воинов – пели песни, разворачивали национальный флаг. Праздновали горожане несколько дней на главной площади города.

В настоящее время город постепенно возвращается к нормальной жизни, потому что в Херсоне оккупанты оставили людей без воды, света, связи. Кроме того, ГСЧС разминирует территорию.

Тем временем полиция вместе с местными обнаруживают предателей. Накануне стало известно, что двое коллаборантов удалось поймать – их привязали к столбу.

Рашисты не собираются покидать оккупированную Херсонщину - Пентагон

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