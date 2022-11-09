Отступление РФ из Херсона: как отреагировали российские пропагандисты и политические деятели

Пока что главные "мятежники" РФ – Кадыров и Пригожин – поддержали такое решение.

В среду, 9 ноября, министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу отдал приказ отвести оккупационные войска на левый берег Херсонщины.

ТСН.ua собрал реакцию важных политических деятелей РФ на этот жест доброй воли.

Что сказал "мятежник" Пригожин

"Повар Путина" и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что Суровикин, заявивший о необходимости отступления, "поступил как мужчина, не боящийся ответственности".

Его слова приводит пророссийское издание Еadaily.com.

По его словам, "это не победный шаг в этой войне, но важно не агонизировать, не драться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками".

Пригожин также сказал, что Суровикин на момент своего назначения "прекрасно понимал, что произойдет в октябре-ноябре и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем".

Кроме того, олигарх не упустил возможности "уколоть" Шойгу, с которым у него напряженные отношения:

"Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, которые находятся фактически в окружении на территории противника, полностью отрезанной от путей поставки. Кто и зачем давал указание занимать эту позицию — это уже другой вопрос".

Фото: Associated Press

Кадыров: отступление Лапина – зло, отступление Суровикина – правильный выбор

Скнадальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает решение Минобороны РФ и командование в Украине вывести войска из правобережной части Херсонской области.

Кадыров, неоднократно критиковавший министерство и генерала Лапина за отступление из Лимана, теперь заявил, что генерал Сергей Суровикин "спас тысячу солдат, оказавшихся в реальном окружении".

"О "сдаче" Херсона не приходится говорить. "Сдавать" — это вместе с бойцами. А Суровикин защищает солдат и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Дон-дон признал, что Херсон – очень сложный участок фронта без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования прочного, надежного тыла.

"О том, что Херсон – тяжелая боевая территория, знали все с первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-нибудь подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленны человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, который не боится критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее", – подытожил глава Чечни.

Отметим, что в начале октября Кадыров обвинил генерала Лапина в потере оккупантами Лимана Донецкой области. Дон-дон не раз упрекал Лапину за провалы на фронте, после чего генерала отстранили от должности.

Пропагандистка Симоньян – о дороге в Крым

"Я точно знаю, что это решение никому не было легким. Ни тем, кто его принимал, ни нам, кто понимал, что так будет и все равно молился, чтобы так не было.

Потому что альтернатива одна – положить в голой степи группировку, забрасывать телами мобиков и открыть дорогу в Крым", – отметила Маргарита Симоньян в Telegram.

Фото: Getty Images

Ее коллега Владимира Соловьев заспамил страницы в соцсетях десятками ретвитов разных "экспертов", оправдывающих отступление армии РФ из Херсона. Пересказывать этот абсурд, конечно, нет смысла.

Молчание "грозного" Медведева

А вот любитель угрожать ядерным оружием и "судным днем" главный алкоголик РФ Дмитрий Медведев не прокомментировал отступление войск с правобережья Херсонщины. Хотя обычно Медведев любит громкие и ничем не подкрепленные угрозы.

Оккупанты покидают правобережную Херсонщину

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ командующему войну против Украины Сергею Суровикину отвести оккупационные подразделения на левый берег Херсонщины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон.

В ОК "Юг" отреагировали на заявления РФ об отступлении из Херсона, назвав такие заявления "постановительным шоу ".

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пока не начали массированно отводить войска. Также он опроверг слухи, что между РФ и Украиной могут быть "договорняки".