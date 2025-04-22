Отступление россиян под Покровском: эксперт объяснил, почему это не признак победы

Россия снимает войска из Покровска из-за нехватки резервов / © Getty Images

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Отступление российских оккупантов в районе Покровска, о котором ранее сообщали в ВСУ, связано с тактическими целями армии РФ и свидетельствует о нехватке у них ресурсов.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

«Я бы не говорил настолько о победе. Они сменили фокус наступления. Их основные попытки — обойти Часов Яр и взять под контроль трассу на Константиновку», — отметил эксперт.

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По его словам, Россия не смогла захватить Часов Яр за год активных боевых действий, поэтому сейчас пытается обойти город, сосредоточив усилия на направлении Константиновки. Для реализации этого плана требуются дополнительные силы, которых сейчас РФ не имеет.

«А силы взять сейчас ниоткуда, поэтому они снимают войска с Покровска, чтобы перебросить их на другие участки фронта», — пояснил Жирохов.

В то же время он подчеркнул, что это не означает утрату инициативы со стороны россиян: «У них тоже есть инициатива и сами выбирают, где начнут летнюю кампанию. В течение недели-двух станет ясно, какой участок фронта они определили как основной».

Напомним, Владимир Путин поставил цель до 9 мая: российские оккупанты концентрируются на Покровском и Новопавловском направлениях. Они увеличивают интенсивность боевых действий в этих направлениях, а также стремятся вытеснить ВСУ из Курщины и Белгородщины.