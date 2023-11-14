"Отступление" россиян с левобережья Херсонщины: эксперт о том, почему появилось такое сообщение и что происходит на самом деле

Системные усилия ВСУ приведут к тому, что российским войскам действительно придется либо отходить на более выгодные рубежи, либо в конце концов мы будем уничтожать окупантов в том числе и на левобережье.

13 ноября российские пропагандисты сообщили об отступлении оккупационных войск с левобережья Херсонщины, а затем сняли это сообщение. Этот ход можно считать одним из способов “продать” эту войну русскому населению, ведь ситуация на поле боя складывается не в пользу военно-политического руководства РФ.

Такое мнение высказал в эфире "1+1" эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

«Самое главное это то, что это действительно очень яркий маркер того, что российская пропаганда живет в своем совершенно оторванном от реальности боевых действий мире. Собственно, именно российская пропаганда с точки зрения путинского режима является основой для того, чтобы формировать повседневную реальность для российского населения”, — отметил эксперт.

Почему появилось сообщение

“Если говорить о том, что произошло с этим сообщением, что случилось с российской пропагандой и как это коррелируется с происходящим сейчас на поле боя, то очевидно, что с точки зрения информационного противоборства, российская пропаганда сейчас пытается искать какие-то дополнительные, возможно, определенные новаторские инструменты того, как можно продолжать “продавать” эту войну собственному населению”, — прокомментировал он.

"И это при том, что объективная реальность на поле боя складывается не совсем в пользу российского руководства и того, что российское военно-политическое руководство вкладывает в стратегические приоритеты и цели этой войны ", — добавил Тарас Жовтенко.

Цель "вброса"

Он отметил, что в этой конкретной ситуации видит двойную цель в таком странном движении российских пропагандистов.

«Первая — попытаться дезориентировать командование Вооруженных сил Украины, по крайней мере, создать определенные обстоятельства и иллюзорную ситуацию того, что действительно российские войска готовятся к отступлению. Тем более что они в этом информационном сообщении использовали стандартную шаблонную заготовку, которая так же как и "отрицательное наступление" и перегруппировка войск по сути передает то, что россияне просто убегают с поля боя", — рассказал эксперт.

Он добавил, что перегруппировка – это в их понимании уход на более выгодные рубежи.

"То есть с одной стороны это попытка дезориентировать командование Вооруженных сил Украины на стратегическом и оперативно-тактическом уровне, а с другой стороны мне кажется, что это в том числе проба новых инструментов с точки зрения влияния российской пропаганды собственно на непосредственно российское население", — отметил Тарас Жовтенко.

Что происходит на самом деле

“Мы прекрасно понимаем, что так или иначе, но системные усилия Вооруженных сил Украины в этом случае приведут к тому, что российским войскам действительно придется либо отходить на более выгодные рубежи, как говорит их пропаганда, то есть фактически отступать, либо в конце концов мы будем уничтожать российских. окупантов в том числе и на левобережье Украины”, — прокомментировал эксперт.

Наконец, по его словам, российская пропаганда понимает, что им нужно готовиться к такому сценарию развития событий.

“Мне кажется, что они сейчас протестировали такой ход, когда это может быть объявлено официально, а затем это информационное сообщение может быть просто отменено. Это купит немного времени российской пропаганде и российскому военно-политическому руководству для того, чтобы нивелировать эту ситуацию, когда она произойдет на самом деле”, — предположил Тарас Жовтенко.

“То есть условно говоря, если смоделировать развитие событий таким образом, что российские войска действительно будут вынуждены отступать с этого направления и это действительно будет происходить на поле боя, то повторение такого хода с публикацией, а затем отменой информационного сообщения, на время позволит российскому военно-военно -политическому руководству сориентироваться и нацелить пропагандистов на какую-то другую проблему, которой можно будет компенсировать для российского населения негатив от того, что будет происходить», — резюмировал эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отступление россиян с левобережья Херсонщины! Почему появилось сообщение и что происходит на самом деле?

Напомним, 13 ноября российские пропагандистские издания опубликовали сообщения со ссылкой на Минобороны РФ о том, что кафиры якобы "опрокидывают группировку "Днепр" на более выгодные рубежи". Однако через некоторое время сообщение удалили.

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