"Отступление вагнеровцев из Бахмута приведет к обвалу границ РФ": Пригожин рассказал об "эффекте пружины"

По мнению Пригожина, отступление "вагнеровцев" также может привести к деоккупации Крыма и другим нежелательным для РФ последствиям.

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута фронт посыплется до российских границ.

Слова Пригожина распространили русские Telegram-каналы.

По его словам, отступление российских войск вызовет "эффект пружины". А это свидетельствует о том, что украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России.

"Если ППК "Вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыплется до российских границ, может и дальше посыплется. В общем, ситуация будет несладкой вообще для всех военизированных формирований, защищающих интересы России", — заявил Пригожин. .

Также, по мнению Пригожина, отступление "вагнеровцев" может привести к деоккупации Крыма и другим нежелательным для РФ последствиям.

"Поэтому сегодня ПИК "Вагнер" является цементом на самой верхушке, стабилизирующей и не дающей противнику прорваться. Если мы отойдем, мы войдем в историю, как люди, которые сделали основной шаг для проигрыша в войне", — заявил Пригожин.

Он добавил, что в Минобороны могут пытаться возложить вину за провал на группу наемников, поэтому не дают им боеприпасов, вооружения и не позволяют пополнять личный состав за счет заключенных.

Добавим, в Институте изучения войны отмечают, что со 2 по 4 марта ППК "Вагнер" открыл по меньшей мере три рекрутинговых центра. Понятно, что они работают на базе русских спортивных клубов.

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