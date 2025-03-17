Отступление ВСУ в Курской области: военный эксперт рассказал о выводе войск

На сегодняшний день операция все еще продолжается.

Украинские подразделения, частично вышедшие из Курской области, сосредоточились на высотах вблизи границы, чтобы помешать россиянам прорваться на Сумщину.

Об этом заявил директор Defense Express Сергей Згурец в эфире одного из телеканалов, пишет "Главком".

Было два этапа вывода Сил обороны: первый – в Суджу, второй – из Суджи в украинский город Сумы. По словам Згурца, "в целом операция по выводу подразделений была вполне эффективной и удачной", учитывая количество украинских войск и узкий проход для выхода.

Эксперт также сообщил, что на сегодняшний день операция продолжается. ВСУ все еще удерживают некоторые участки на территории страны-агрессора, перейдя в оборону с использованием более короткой логистики. В свою очередь, российская армия пытается продолжать там свои действия, используя инициативу на двух участках – на западе и востоке от дороги, ведущей на Сумы.

"Есть попытки штурмовыми действиями пробиваться на нашу территорию, чтобы угрожать логистике. Но эта ситуация становится зеркальной для противника, потому что эти ограничения по логистике относятся и к российским войскам", — рассказал Згурец.

Директор Defense Express считает: учитывая истощение россиян, угрозы наступления на Сумы на данный момент нет.

Напомним, издание New York Times пишет о том, что Украина отступила почти со всей территории Курщины, за исключением небольшого участка рядом с границей.

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