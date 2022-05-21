Отсутствие бензовозов и разница в колиях с Европой может затянуть топливный кризис еще на несколько месяцев

Отсутствие бензовозов и разница в колиях с Европой может затянуть топливный кризис еще на несколько месяцев

Уже со следующей недели в Украину начнут доставлять топливо из Польши – 25 тысяч тонн.

Еще одно антикризисное решение уже нашего правительства – это отказ от государственного регулирования цен на заправках. Все это вместе, говорят чиновники, позволит нормализовать рынок горючего, говорится в ТСН.

Очереди в несколько километров и строгие ограничения по литражу, а на некоторых заправках вообще выдача только по топливным талонам.

Киевлянки Оля и Настя в очереди познакомились и подружились. За бензином охотятся второй день. «Передо мной вчера закрыли, прямо под носом. У меня машина здесь просто стала, мне парень налил 5 литров, чтобы я могла просто доехать домой и с утра вернуться», — говорит Настя.

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Сегодня в очередь встал как только истек комендантский час. «Я хочу поехать к бабушке в Чернигов, потому что там вообще ни окон, ни дверей. Ничего нет», – говорит девушка.

Эксперты объясняют причины этих длиннющих очередей. «Мы потеряли 100% источников, которые у нас были до войны. 80% это был импорт Россия, Белоруссия и море», — говорит директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Еще 20 потерянных процентов – собственное производство. Остановилась работа Кременчугского НПЗ. Его несколько раз накрыли российскими ракетами. Резерва тоже почти не стало и тоже из-за массированных обстрелов нефтехранилищ. Поэтому теперь все наше горючее – европейское.

И доставить его в Украину еще та задача. «У нас нет доступа к танкерам напрямую. Они не могут прийти и выгрузиться в Украину. Они могут только прийти либо в Польшу, либо в Румынию и оттуда нужно везти. А у нас разные железнодорожные пути, нужно переставлять поезда», – объясняет советник министра энергетики Украины Александр Харченко.

Не хватает и бензовозов. «Бензовозов нам желательно иметь 3500-3700 на то, чтобы возить топливо, а доступно, если все приплюсовать, где-то 1500», — добавляет советник.

А еще и бюрократические преграды – страхование, оформление водителя.

А пока очередь на заправку медленно двигается. Чтобы выстоять, нужно потратить полноценный рабочий день. Да и цены уже другие. «На этой заправке 4 дня назад я заправлялась на 10 гривен подешевле. А до войны, это можно было в золотые ходить», — говорит девушка из очереди.

Цены растут, потому что правительство решило отпустить цены в свободное рыночное плавание. "Правительство сказало, что ожидает 52-58 гривен на финальных заправках. Я, честно говоря, ожидаю 60-65", – добавляет Харченко.

Эксперты финансового рынка говорят, что цены стабилизируются, когда исчезнет дефицит горючего. А исчезнет он еще не скоро, аналитики называют срок от полутора до трех месяцев. И этот термин зависит и от каждого, украинцы должны научиться экономно использовать топливо.

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