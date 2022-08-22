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"Отсутствие контрнаступления ВСУ": Жданов озвучил тревожную тенденцию из-за недостаточного количества вооружения

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"Отсутствие контрнаступления ВСУ": Жданов озвучил тревожную тенденцию из-за недостаточного количества вооружения

Фото: Associated Press

Военный эксперт отметил, что пока нет предпосылок, что ВСУ завтра пойдут в контрнаступление.

Масштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины пока не началось. Однако российских оккупантов удалось фактически заблокировать на правобережной части Херсонской области.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал изданию Politeka.

По его словам, главная проблема – отсутствие необходимого количества оружия для контрнаступления.

"Насколько я понимаю и смотрю на те пакеты помощи, которые сегодня нам объявляют наши западные партнеры, особенно США, к сожалению не вижу того вооружения, которое могло бы способствовать развитию нашего контрнаступления. А именно – артиллерии, танков, боевых бронированных машин. Боеприпасы – да, дают; артиллерию – очень понемногу, о танках речь не идет вообще, боевые бронированные машины – тоже дают понемногу. Дают, но очень мало", — резюмировал он.

Напомним, Залужный назвал количество погибших в войне с РФ украинских воинов.

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