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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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«Отсутствие лидерства и подготовки»: генерал США объяснил огромные потери РФ на войне

Нынешние потери российских войск не являются беспрецедентным явлением истории страны.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Потери РФ на фронте

Потери РФ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Неэффективное планирование боевых операций, нехватка командирских качеств и неподготовленность военнослужащих являются одной из главных причин масштабных потерь России в войне против Украины.

Такое мнение в эфире Fox Business высказал Джек Кин — генерал армии США в отставке, ранее занимавший должность заместителя начальника штаба американской армии.

Он отметил, что нынешние потери русских войск не являются беспрецедентным явлением для истории страны. В качестве примера Кин упомянул Вторую мировую войну, во время которой Советский Союз потерял десятки миллионов людей в противостоянии с нацистской Германией.

«Так было всегда, знаете ли, они потеряли 22–23 миллиона человек в борьбе с немцами. И эти потери были столь значительны именно по этой причине. Естественно, посреди них были и мирные обитатели, но их военные утраты были так же высоки, что в значимой степени разъясняется тем, как они решили вести боевые деяния. И именно так они поступают и сегодня. Я имею в виду, что у них есть определенный маршрут, по которому они пытаются продвигаться к украинцам, и когда они продвигаются по этому маршруту, солдаты погибают», — заявил генерал.

По словам Кина, российское командование не делает надлежащих выводов из предыдущих неудач. В частности, оккупанты снова и снова используют те же маршруты для наступления, из-за чего их потери только растут.

Среди ключевых причин гибели российских военных генерал назвал отсутствие нестандартных решений, слабое руководство и нехватку должно обученных бойцов.

Отдельно Кин обратил внимание на стратегический просчет Путина в начале полномасштабного вторжения. Российский диктатор рассчитывал на скорую победу, однако война затянулась на годы, а ее человеческая цена оказалась чрезвычайно высокой для обеих сторон.

«Отсутствие воображения, отсутствие лидерства и отсутствие подготовленных солдат в значительной степени способствуют гибели людей. И то, о чем я говорил раньше, — это именно та классическая стратегическая ошибка, которую Путин здесь допустил. Он думал, что все будет легко и закончится в считанные недели. А как вы знаете, мы приближаемся к концу пятого года боевых действий. И это так грустно с точки зрения той цены, которую заплатили обе стороны», — добавил генерал.

Ранее сообщалось, что полученные хакерами конфиденциальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) свидетельствуют, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 400 тысяч российских военных.

Мы ранее информировали, что Российская армия несет рекордные потери на войне в Украине, только за первую неделю ноября Силы обороны ликвидировали более 16 тысяч захватчиков.

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