Отсутствие преимущества: авиация РФ несет большие потери на войне – международные аналитики

Россияне так и не добились преимущества в воздушном пространстве на фронте.

Военно-воздушные силы России продемонстрировали слабые результаты в войне против Украины, понеся значительные потери некоторых ключевых самолетов.

Об этом говорится в аналитической справке Международного института стратегических исследований (IISS).

"Между врагами остается паритет в воздухе, а не преимущество в воздухе, и это ситуация, которую Украина должна поддерживать", – говорится в публикации.

IISS отмечает, что российские Военно-космические силы (ВКС) не смогли завоевать контроль неба, несмотря на свое превосходство в численности над Воздушными силами ВСУ, так как были неэффективными.

Россия потеряла около 40% ударных вертолетов Ка-52, а также значительную часть своих Ми-35 и Ми-28 с начала полномасштабного вторжения.

Парк вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 сократился по крайней мере на 20%. Уничтожение самолета дальнего радиообнаружения А-50 и повреждение командно-штабного самолета Ил-22М также явилось ударом по оперативной состоятельности и моральному состоянию ВКС.

Чтобы снизить потери, авиация России все больше полагается на дистанционное оружие. Оккупанты все чаще используют самолеты Су-34 для сброса авиабомб, которые можно выпускать с большей дистанции, чтобы избежать украинских систем противовоздушной обороны малой дальности.

Часть боевых потерь РФ была компенсирована новыми поставками. Так, российская промышленность поставила ВКС не менее шести Су-34 в 2023 году, согласно данным.

Российские ВКС, предположительно, получили партию из 24 самолетов Су-34, заказанных в июне 2020 года. Также в 2023 году ВКС РФ получил не менее десяти многоцелевых истребителей Су-35, а также два Су-30.

Также были поставки истребителей-штурмовиков Су-57.

"Однако остается неопределенным, сможет ли Россия достичь цели ВКС – получить более 70 запланированных Су-57 к 2027 году, учитывая темпы производства и давление на оборонную аэрокосмическую промышленную базу из-за российско-украинской войны. Высокий уровень использования некоторых типов тактических самолетов также увеличивает спрос на их техническое обслуживание и поддержку, создавая дополнительную нагрузку на промышленность", — пишут аналитики.

Напомним, WSJ писало, что на Западе острая проблема с производством оружия, Россия и Китай опережают.

Читайте также: