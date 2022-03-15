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Отсутствие законов и работы: в СНБО рассказали, что угрожало бы Украине в случае разделения на "республики"

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Отсутствие законов и работы: в СНБО рассказали, что угрожало бы Украине в случае разделения на "республики"

Associated Press

В таких "республиках" нет никаких условий для нормальной жизни.

Президент страны-оккупанта Владимир Путин планировал поделить Украину на несколько марионеточных "республик". Если бы его планы осуществились, то это угрожало бы гражданам страны тотальной безработицей, нехваткой лекарств и продуктов питания.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

8 лет назад "путинский режим" создал ОРДЛО и уничтожил там все, что могло бы напоминать населению о цивилизованной жизни:

  • Внутренний паспорт "республики" действует только в пределах "республики". С этим "документом" можно посетить Россию, а для поездки в соседнюю "республику" нужно заказывать спецпропуск.
  • У "молодых республик" нет собственного законодательства и не работает судебная, законодательная, исполнительная власть.
  • За 8 лет не создано ни одного нового рабочего места.
  • В аптеках нет лекарства, которое нужны при лечении или для профилактики многих заболеваний.
  • Отсутствует качественная еда и детское питание.

"Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, теперь коллаборационная деятельность в Украине карается тюремным заключением сроком на 15 лет", — подчеркнули в СНБО.

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