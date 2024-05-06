Отсутствует движение транспорта: РФ больше не использует Крымский мост для обеспечения войск — The Independent

Анализ спутниковых снимков показывает, что на мосту, который Россия построила после аннексии Крыма в 2014 году, практически отсутствует движение транспорта, и поэтому оно больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск, считают аналитики.

Россия перешла на использование сухопутных маршрутов на оккупированной территории Украины для снабжения войск на фронте. После неоднократных атак Украины на Керченский мост, соединяющий материковую Россию с Крымом, движение транспорта по мосту практически отсутствует.

Об этом сообщают аналитики The Independent и крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

"Аналитики считают, что мост больше не является эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск", — говорится в материале.

Изображения от специалистов Maxar и аналитиков Molfar свидетельствуют, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

Фото: Maxar

29 февраля на мосту стоял грузовой поезд с цистернами длиной 820 метров и 55 вагонами.

Использование моста по России значительно сократилось.

В марте или апреле, по словам аналитиков, на мосту не было движения русских военных.

Использование моста Россией значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 Украина атаковала его с помощью беспилотников и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно, отмечается в анализе.

"Решение прекратить использование Керченского моста для доукомплектования российских войск связано с всплеском грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области", — говорится в материале со ссылкой на генерального директора Molfar Артема Старосека.

По его словам, Киеву следует сосредоточиться на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы соединить эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией. Новая железнодорожная линия, которая идет от Акимовки в Мелитополе и тянется до Бердянска и Мариуполя, прежде чем достичь Ростова в России, вероятно, будут использовать российские войска для нового наступления.

Линия, которая включает в себя 63 км новых путей и около 140 км восстановленных, была испытана с ее первым грузовым поездом в марте, отмечает Molfar. Ожидается, что это будет завершено до конца года, а полная сеть соединит другие районы оккупированной Донбасса.

Старосек предположил, что Украина могла бы извлечь выгоду, ориентируясь на эти наземные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

"Именно эти пути сейчас представляют более серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста. Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла удовлетворить потребность Украины в целевых активных точках поставок российских боеприпасов", – сказал он.

Напомним, с апреля 2024 года стало ясно, что Украина настроена решительно, поэтому об уничтожении Крымского моста вблизи Керчи заговорили и в ООН.

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