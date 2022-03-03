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Отсутствует электроэнергия, вода и тепло: как живет Мариуполь, обстрелянный армией РФ

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Отсутствует электроэнергия, вода и тепло: как живет Мариуполь, обстрелянный армией РФ

В городе проблемы с мобильной связью.

В Мариуполе, страдающем от обстрелов российской армии, ситуация сложная.

Об этом сообщили в городском совете.

Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов. Кроме того, есть проблемы с мобильной связью.

"На данный момент сотрудники коммунальных предприятий и ДТЭК ожидают, когда придет период тишины, чтобы начать восстановление основных линий электроснабжения и водоснабжения Мариуполя", — говорится в сообщении.

Коммунальные службы снабжают топливом генераторы, питающие городские больницы электроэнергией. Кроме того, удалось возобновить энергоснабжение в городской больнице №1.

"Все коммунальные службы делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию в городе. Но ситуацию осложняет тот факт, что российские оккупационные войска продолжают обстрел Мариуполя", - говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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