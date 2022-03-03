Отсутствует электроэнергия, вода и тепло: как живет Мариуполь, обстрелянный армией РФ

Отсутствует электроэнергия, вода и тепло: как живет Мариуполь, обстрелянный армией РФ

В городе проблемы с мобильной связью.

В Мариуполе, страдающем от обстрелов российской армии, ситуация сложная.

Об этом сообщили в городском совете.

Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов. Кроме того, есть проблемы с мобильной связью.

"На данный момент сотрудники коммунальных предприятий и ДТЭК ожидают, когда придет период тишины, чтобы начать восстановление основных линий электроснабжения и водоснабжения Мариуполя", — говорится в сообщении.

Коммунальные службы снабжают топливом генераторы, питающие городские больницы электроэнергией. Кроме того, удалось возобновить энергоснабжение в городской больнице №1.

"Все коммунальные службы делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию в городе. Но ситуацию осложняет тот факт, что российские оккупационные войска продолжают обстрел Мариуполя", - говорится в сообщении.