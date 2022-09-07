Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отсутствуют части тела и много порезов: РФ передала тело волонтера из Британии, которого замучили оккупанты

Дата публикации
Просмотры
8461
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отсутствуют части тела и много порезов: РФ передала тело волонтера из Британии, которого замучили оккупанты

Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Россия передала Украине тело британского волонтера Пола Ури.

В покойного отсутствуют части тела и много порезов, свидетельствующих, что гражданина Великобритании россияне замучили.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что после 1,5 месяца переговоров Российская Федерация вернула тело замученного британского волонтера Пола Ури.

"В июле мы видели заявления российских пропагандистов о гибели Пола Ури "в результате болезни и стресса", а сегодня 7 сентября получили изуродованное тело. Окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза, надлежащим образом информировано Посольство Великобритании в Украине", — написал Лубинец.

Он отметил, что Пол Ури погиб из-за жестоких пыток российских оккупантов.

"Убийство волонтера Пола Ури из-за пыток — военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для Путина. Российская Федерация в очередной раз показала миру свое людоедское лицо", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, посол в Британии рассказал, будет ли Лиз Трасс помогать Украине.

Читайте также:

Новые повороты расследования: фотографа Макса Левина и его друга рашисты пытали, а затем казнили

Новые повороты расследования: фотографа Макса Левина и его друга рашисты пытали, а затем казнили

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация