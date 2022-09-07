Отсутствуют части тела и много порезов: РФ передала тело волонтера из Британии, которого замучили оккупанты

В покойного отсутствуют части тела и много порезов, свидетельствующих, что гражданина Великобритании россияне замучили.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что после 1,5 месяца переговоров Российская Федерация вернула тело замученного британского волонтера Пола Ури.

"В июле мы видели заявления российских пропагандистов о гибели Пола Ури "в результате болезни и стресса", а сегодня 7 сентября получили изуродованное тело. Окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза, надлежащим образом информировано Посольство Великобритании в Украине", — написал Лубинец.

Он отметил, что Пол Ури погиб из-за жестоких пыток российских оккупантов.

"Убийство волонтера Пола Ури из-за пыток — военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для Путина. Российская Федерация в очередной раз показала миру свое людоедское лицо", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, посол в Британии рассказал, будет ли Лиз Трасс помогать Украине.

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