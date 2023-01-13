"Отсюда два выхода — груз 200 или груз 300": российские "мобики" жалуются, что их послали на убой (видео)

Мобилизированные россияне говорят о значительных потерях на линии фронта, где они сидят в окопах, ожидая прилета.

Мобилизированные из Новосибирской области РФ, которых отправили на войну в Украину, записали видеообращение к своим женам и сестрам с жалобами на огромные потери на передовой.

Это видео опубликовали несколько российских Telegram-каналов и пабликов, правда, некоторые из них почти сразу удалили его.

Мужчины, назвавшиеся мобилизованными из Новосибирской области, пожаловались, что их отправляют на фронт, откуда выезжают двумя способами: либо груз 200 [убиты], либо груз 300 [ранены]”.

В обращении один из "мобиков" несколько раз повторил, что они ничего не могут сделать, поскольку "глушилки" лишают их связи с внешним миром, потому и призвал родственников писать в инстанции.

“Куда хотите пишите. Здесь из Новосибирской области пацаны стоят, все согласны с этим. Мы просто просим помощи”, – говорит военный на видео.

По его словам, "мобиков" отправляют на линию фронта, где они месяцами сидят и ждут "прилета".

“Приезжают, выгружаются из „Уралов“, „КамАЗов“ и сидят месяцами в окопах, ждут прилета. У нас в первый же день четыре человека [погибли]", — заявил мужчина в камуфляже на видео.

Рядом с ним на видео не менее шести мужчин, чьи лица скрыты. Когда видео было записано, неизвестно.

Напомним, "вагнеровцы" и кадыровцы забирают своим наемникам лучшие здания для размещения своего личного состава на временно оккупированных территориях и стали получать снаряжение в приоритете над мобилизованными вооруженными силами РФ.

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