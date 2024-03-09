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Отведать человеческое мясо и топить пленных в проруби: Жорин показал инструкцию, которую получили оккупанты (фото)

Отведать человеческое мясо и топить пленных в проруби: Жорин показал инструкцию, которую получили оккупанты (фото)

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин / Фото: скриншот с видео

Максим Жорин рассказал, с какими ужасающими мыслями российские военные заходят на временно оккупированные территории Украины.

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта, в телефоне которого нашли инструкцию о том, что нужно сделать на войне.

Об этом сообщил в Telegram заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин и обнародовал фотоподтверждение.

"Российский пленный и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже. Этот п**ор не исключение. Они в своей массе такие – абсолютно без принципов и признаков цивилизованности", – написал Жорин под фотографиями.

Пленный российский оккупант/Фото: Telegram-канал Максима Жорина / ©
Пленный российский оккупант/Фото: Telegram-канал Максима Жорина

В инструкции, найденной в телефоне российского захватчика, говорится о том, что обязательно нужно попробовать на войне. Россиянам предлагают:

  • отведать человеческое мясо;
  • поиздеваться над военнопленным, в частности, чтобы тот плакал и просил пощады. Но не пощадить его, а "медленно и страшно убить: закопать заживо, распилить бензопилой";
  • изнасиловать и убить местную девушку, лучше всего "всей ротой";
  • набрать трофеев из домов убитых;
  • лично принять участие в расстреле всех военнопленных — "топить в проруби, колоть штыком или сжигать целыми семьями".
Инструкция, которую получили военные РФ/Фото: Telegram-канал Максима Жорина / ©
Инструкция, которую получили военные РФ/Фото: Telegram-канал Максима Жорина

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады подчеркнул, что именно с такими мыслями российские военные заходят на временно оккупированные территории.

"О чем нужно помнить каждому, кто для этой войны "нерожденный", – резюмировал Максим Жорин.

Напомним, к 10 годам лишения свободы приговорен сержант вооруженных сил России, который избивал, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи.

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