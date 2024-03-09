Отведать человеческое мясо и топить пленных в проруби: Жорин показал инструкцию, которую получили оккупанты (фото)

Максим Жорин рассказал, с какими ужасающими мыслями российские военные заходят на временно оккупированные территории Украины.
Украинские военные взяли в плен российского оккупанта, в телефоне которого нашли инструкцию о том, что нужно сделать на войне.
Об этом сообщил в Telegram заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин и обнародовал фотоподтверждение.
"Российский пленный и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже. Этот п**ор не исключение. Они в своей массе такие – абсолютно без принципов и признаков цивилизованности", – написал Жорин под фотографиями.
В инструкции, найденной в телефоне российского захватчика, говорится о том, что обязательно нужно попробовать на войне. Россиянам предлагают:
- отведать человеческое мясо;
- поиздеваться над военнопленным, в частности, чтобы тот плакал и просил пощады. Но не пощадить его, а "медленно и страшно убить: закопать заживо, распилить бензопилой";
- изнасиловать и убить местную девушку, лучше всего "всей ротой";
- набрать трофеев из домов убитых;
- лично принять участие в расстреле всех военнопленных — "топить в проруби, колоть штыком или сжигать целыми семьями".
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады подчеркнул, что именно с такими мыслями российские военные заходят на временно оккупированные территории.
"О чем нужно помнить каждому, кто для этой войны "нерожденный", – резюмировал Максим Жорин.
Напомним, к 10 годам лишения свободы приговорен сержант вооруженных сил России, который избивал, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи.
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