Увел самолет подальше от города: вблизи Винницы во время боевого задания упал украинский истребитель

Только за один день, 12 октября, пилот уничтожил пять дронов-камикадзе.

Вечером 12 октября во время выполнения боевого задания вблизи Винницы потерпел крушение украинский истребитель. Пилот, к счастью, катапультировался.

Об этом написали глава Винницкой ОВ Сергей Борзов и командование Воздушных сил ВСУ.

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"12 октября около 21 часа вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил. Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136 ", — говорится в сообщении.

Отмечается, в этот день пилот уже уничтожил пять дронов-камикадзе: три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты кафиров.

"По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и катапультировался. Причины аварии устанавливаются", — проинформировали в ведомстве.

Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

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Атака РФ по Украине 12 октября

Напомним, вечером 12 октября Россия атаковала Киевскую, Житомирскую, Ровенскую, Винницкую и Черкасскую области враждебными объектами. Страна-террористка использовала для террора, вероятнее всего, беспилотники.

В частности, Винницкую область 12 октября атаковали вражеские дроны-камикадзе. По данным главы Винницкой ОВА, силы ПВО сбили два таких беспилотника, поэтому в области были слышны звуки взрывов.

В этот же день вечером несколько взрывов прогремели и в Черкасской области. Местные власти сообщили, что работают ПВО из-за воздушной тревоги в соседней области.

Кроме того, о взрывах сообщают в Житомирской и Киевской областях. По предварительной информации, отработали силы противовоздушной обороны.

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